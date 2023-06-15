توريد 197 ألفا و490 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت منذ بدء موسم توريد القمح في شهر أبريل الماضي وحتى اليوم الخميس 197 ألفا و490 طنا و723 كيلوجراما من القمح البلدي.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توريد القمح

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، إذ جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

انتظام صرف مستحقات المزارعين

وشدّد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلا إرشاديا على مساحة 350 فدانا.