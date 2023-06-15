معلومات عن شركة CMA الفرنسية المشغلة لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض

«تحيا مصر» محطة ذكية متكاملة تستوعب الجيل الرابع من السفن والناقلات العملاقة، وهى السابقة الأولى من نوعها من حيث حجم الاستثمار التجارى، وتمثل حيزا جغرافيا مجهزاً بأرصفة بأعلى مستويات وسائل الأمان، حيث تبلغ مساحة المحطة 570 ألف متر مربع وبأطوال أرصفة نحو 2.5 كم، وأعماق تتراوح من 14 إلى 17.5 متر وتداول ثلاثة أنواع من البضائع «حاويات، بضائع عامة، سيارات»، وتهدف المحطة الجديدة إلى زيادة عوائد ميناء الأسكندرية «السفن، البوابات، الموازين» بنحو 50 مليون دولار سنوياً، وزيادة طاقة تداول ميناء الإسكندرية بنحو 20%، بالتعاون مع شركة «CMA CGM Group» الفرنسية لإدارتها وتشغيلها.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن الشركة الفرنسية CMA CGM Group، وفقا لقناتها عبر موقع «يوتيوب».

تؤدي الشركة الفرنسية دورا محوريا في التجارة العالمية، وتعتمد على تحقيق التوازن الصحيح والتفاعل السلس مع الأساليب الحديثة للتشغيل والنقل والإدارة على مستوى العالم.

السعي للتنمية البحرية

تبتكر الشركة الفرنسية من أجل جعل سفنها ومحطات الموانئ الخاصة بها أكثر أمانا وكفاءة، من خلال التعامل مع البضائع بأكبر قدر ممكن من العناية، عبر الاستفادة من أوجه التكامل بين خدمات الشحن لدى الشركة على الطرق الرئيسية العابرة للقارات.

تقديم الحلول اللوجستية

يعد التكامل بين الشحن والخدمات اللوجستية جزءا أساسيا من هوية CMA CGM Group ، وهوية الشركة الفرعية CEVA Logistics وقسم الشحن الجوي التابع لها.

وتقدم الشركة الفرنسية حلول نقل شاملة لجميع أنواع البضائع عبر خدمات الشحن، وخدمات الشحن البري والجوي من خلال تسخير خبراتها في الخدمات اللوجستية التعاقدية والتخزين.

وتتيح للشركة شبكة الخدمات هذه تقديم نهج متعدد الوسائط حقا بالإضافة إلى كفاءة غير مسبوقة لتلبية احتياجات النقل لعملائنا.

تسريع الابتكار والرقمنة

وتقول الشركة في فيديوهات عبر قناتها: من خلال وضع البحث والتطوير، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل في قلب عمليات الابتكار لدينا، تهدف مجموعة CMA CGM إلى تسريع التحول الرقمي لصناعة النقل والخدمات اللوجستية.

ويعد الهدف من ذلك تطوير حلول ذكية وأكثر أمانا، مع تسريع نشر الأدوات الرقمية البديهية التي توفر تجربة مستخدم أكثر سلاسة لكل من موظفينا وعملائنا، والتي توفر عائدًا قصير الأجل على الاستثمار.

تطوير حلول تكون أكثر احتراما لكوكب الأرض

تتمثل مهمة CMA CGM Group في المساهمة في عولمة أكثر توازنا وشمولية تحترم بيئاتنا الطبيعية، إن التزامنا بالتنمية المستدامة مدعوم بإجراءات ملموسة وملموسة تجعل المزيد من الناس إلى الأبد وأكثر صداقة مع كوكب الأرض.

و تقوم CMA CGM Group بتنفيذ أفضل الحلول المتاحة ، لتحويل الطاقة من الغاز الطبيعي المسال ، والميثان الحيوي والوقود الحيوي والتي تقلل على الفور التأثير البيئي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، الهدف هو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

أرقام هامة حول CMA CGM Group الفرنسية

- تتواجد الشركة في 160 دولة حول العالم.

- لدى الشركة 400 مكتب في جميع القارات، و 750 مستودع.

- يعمل لدى الشركة 155000 موظف.

- أسطول واسع من 593 سفينة .

- تخدم CMA CGM في 420 ميناءا تجاريا في العالم.

- تشغل الشركة 257 خطا ملاحيا للشحن.

أرقام في لوجيستيات الشركة

- 750 مستودعا

- 9 مليون متر مربع في المستودعات

- 2.8 مليون طن شحن بري

- 0.4 مليون طن من الشحن الجوي

- 1.05 مليون حاوية مكافئة