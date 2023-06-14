كل ما تود معرفته عن «المجموعة المصرية للمحطات».. نفذت محطة تحيا مصر

تأسست شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض «EGMPT» شركة مساهمة مصرية برأس مال مصري 100%، وهي مملوكة لأكبر الهيئات والشركات المصرية وهي «هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع».

ووفق تقرير صادر عن الشركة، أنٌشئت لتكون الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض داخل الموانئ المصرية وخارجها، وهي شركة رائدة من الدرجة الأولى في مصر والمنطقة، تستخدم أحدث التقنيات وأعلى المعايير في إدارة المحطات متعددة الأغراض داخل الموانئ البحرية والبرية والنهرية.

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

عملت المجموعة على تنفيذ عدد من المشروعات، أهمها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض المقرر افتتاحها رسميا خلال ساعات بميناء الإسكندرية، ويحظى مشروع إنشاء محطة تحيا مصر «TMT» بدعم الحكومة المصرية وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية، بدأت أولى مشروعتها القومية في المحطة متعددة الأغراض رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية.

وتستهدف المحطة استيعاب حركة البضائع والحاويات المتزايدة وربطها بوسائط النقل المتعددة، حيث تضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول وقادرة على أن تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات مختلفة في نفس الوقت، ما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وأقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

تمكنت المجموعة المصرية من الانتهاء من أعمال إنشاء المحطة المتعددة الأغراض خلال 24 شهرا بعمالة مصرية 100% وبمعايير إنشائية حديثة تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة من قبل شركات الشحن العالمية لخدمة السفن الضخمة ذات الغاطس الكبير والسطح العريض، كما يتم تشغيل وإدارة المحطة من قبل شركة EGMPT والشركة العالمية سي إم إيه للمحطات «CMA» من خلال الشراكة في مشروع محطة تحيا مصر.

تطبق المجموعة المصرية عدة معايير عالمية لتحقيق أعلى إنتاجية للمحطة بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية، ورفع كفاءة العنصر البشرى المصري من خلال نقل الخبرات والمعرفة من الشريك الأجنبي.

إنشاء شركة ميناء برنيس البحري

تسعى شركة المجموعة المصرية لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء جرجوب البحري بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية، وإنشاء شركة ميناء برنيس البحري لإدارة وتشغيل وصيانة ميناء برنيس بالتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر، وتطوير المنطقة اللوجستية خلف ميناء الإسكندرية، فهي تهدف لتقديم التميز والتكامل في مجال إدارة المحطات متعددة الأغراض والخدمات اللوجستية بأعلى درجات الكفاءة والاستمرارية.

وتستهدف شركة المجموعة المصرية، إدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض وفق المعايير الدولية، وتقديم خدمات الشحن والتفريغ بمعدلات قياسية عالمية وباحترافية مستدامة، وإقامة علاقات شراكة قوية بين الشركة وعملائها ومورديها بناء على الثقة المتبادلة والشفافية، فضلا عن الارتقاء بمستوى العاملين بما يتوافق مع معايير التنمية البشرية والتنمية المجتمعية والحفاظ على بيئة العمل الداخلية والخارجية.