«تنمية المشروعات» و«جايكا» اليابانية يوقعان اتفاقية لدعم المشروعات الصغيرة

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسيد كاتو كين الممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، مشروع تعاون جديد بين الجانبين لتحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الفنية وخدمات تطوير الأعمال والتدريب والتسويق، بما يلائم الأسواق الخارجية ويعزز فرص المنتجات في التصدير.

وجرت فعاليات التوقيع في مقر جهاز تنمية المشروعات وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة اليابانية والجهاز.

تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد «رحمي»، أن مشروع التعاون الجديد يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي من خلال تقديم الخدمات الفنية اللازمة لرفع وتحسين إنتاجيتها وزيادة قدراتها التنافسية وتأهيل منتجاتها للأسواق الخارجية.

التعاون مع الكيانات العالمية ذات الخبرة

وأشار إلى اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الكيانات العالمية ذات الخبرة في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة، خاصة الصناعية والإنتاجية، وتقديم مختلف التيسيرات لأصحاب تلك المشروعات مما يساعدهم على الاستمرار والتوسع من جهة وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات وتقليل الصادرات من جهة أخرى.

دعم قطاع المشروعات المتوسطة

وأوضح أن هذا التوقيع جاء تتويجا للجهود المبذولة من الجانبين خلال الفترة الماضية، مضيفاً إلى أنه تم ايفاد بعثتين من الجايكا خلال شهري يناير ومارس من العام الجاري لزيارة محافظتى الإسكندرية والمنيا وتفقد عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في العديد من المجالات، مشيدا بالجهود المشتركة بين مصر واليابان في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تطوير التعاون الفني والمالي بين الجانبين

ومن جانبه أكد كاتو كين، الممثل الرئيسي للجايكا أن اليابان ترى مصر شريكًا استراتيجيا لا غنى عنه، مؤكدا أهمية تطوير التعاون الفني والمالي بين الجانبين لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وقد أشار كين إلى أهمية هذا المشروع ودوره في تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية وكفاءة هذه المشروعات.