إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023.. اعرف التفاصيل

يعتزم البنك المركزي المصري خلال أيام إعلان إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023، وعدد الأيام، وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فأنه من المنتظر أن تكون وفقة عرفات يوم 27 يونيو 2023 الموافق الثلاثاء، وأول يوم العيد 28 يونيو.

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023

ومن المنتظر أيضًا أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل، وحتى الآن لم يعلن البنك المركزي المصري عن إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023، وعدد أيامها، ولكن من المتوقع أن يكون الإعلان قريبًا.

عدد أيام إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023

يذكر أن إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023، من المتوقع أن تكون أسبوعا، على غرار العام الماضي في البنوك، حيث كانت من 10 يوليو 2022 وحتى الخميس 14 يوليو 2022، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية.

إجازة عيد الفطر 2023

وكانت إجازة عيد الفطر الأطول منذ بداية السنة في البنوك، في شهر أبريل الماضي، حيث بدأت من يوم 20 أبريل وحتى 25 أبريل، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت.