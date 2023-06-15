تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة.. «الإفتاء» توضح وقتها وصيغتها

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك لعام 2023 والوقوف على جبل عرفات ولذلك يتساءل الكثيرون عن تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة لترديدها بعد صلاة العيد.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

وحول تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تكبيرات عيد الأضحى، تبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، حيث من الممكن أن يردد المسلم التكبيرات في البيت أو المساجد إظهارا للعبودية، وامتثالا وبيانا لقوله سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) الروم:30.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة.. الله أكبر والحمد لله

وبخصوص تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة، فقد أوضحت الإفتاء أن يُستحب للعبد المسلم أن يحيي ليلة العيد بذكر الله عز وجل من ذكر وصلاة وغيره من العبادات التي يستطيع للعبد أن يفعلها، مستدلا بحديث النبي الكريم: «من قام ليلتي العيدين لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب».

وعن تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة، فقد أكدت الإفتاء أنه لم يرد صيغة تكبيرات محددة لعيد الأضحى في القرآن أو السنة النبوية ولكن الصيغة المستخدمة في مصر وهي الأقرب للصحة هي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».