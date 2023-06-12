موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.. الثلاثاء أم الأربعاء؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي 2023.. الثلاثاء أم الأربعاء؟ من الأمور التي تشغل أذهان المسلمين في هذا الوقت، إذ ينتظرون الإعلان النهائي عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى لعام 2023، للحصول على الإجازة للتنزه والسفر وقضاء أوقات مع الأسرة.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي 2023.. الثلاثاء أم الأربعاء؟

ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي 2023، ستكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، على أن يكون بداية عيد الأضحي 2023، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحي 2023

وبالبنسبة لإجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 2023، فمن المنتظر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا قبل عيد الأضحى للإعلان عن عدد أيامها.

أما إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023، من المفترض أن تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وقفة عرفة، حتى يوم السبت 1 يوليو 2023، والذي يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.