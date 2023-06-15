علاج 1126 مريضا ضمن قافلة طبية بقرية «كوم غريب» في سوهاج

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري في سوهاج، قافلة طبية إلى قرية كوم غريب بمركز طما، وجرى خلالها فحص وعلاج 1126 مريضا، وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

وقال الدكتور خالد عمران رئيس جامعة سوهاج، إن هذه القوافل تقدم خدمات طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وخاصة فى المناطق النائية بالمحافظة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

استكمال الفحوصات والتدخلات الجراحية اللازمة

وأوضح نائب رئيس جامعة سوهاج لخدمة المجتمع، أنه خلال فعاليات القافلة جرى مناظرة 1126 مريضا، مضيفا أنه جرى تحويل 41 حالة إلى المستشفى الجامعي، لاستكمال الفحوصات والتدخلات الجراحية اللازمة لهم.

ومن الجدير بالذكر انه حاضر في تلك الندوات الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية، والطبيبة ميادة أحمد من قسم طب الأسرة،.