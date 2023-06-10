جامعة سوهاج تختتم فعاليات تدريب العاملين بالبنك الزراعي المصري

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات تدريب العاملين بالبنك الزراعي المصري على منظومة العمل البنك الجديدة، بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وأكد «عبد الخالق» أن الجامعة تحرص على تلبية احتياجات قطاعات المجتمع المهنية والتدريبية داخل الجامعة لرفع كفاءة العاملين في المجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة من معامل وأدوات متطورة لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة.

7 أشهر مدة التدريب

وأوضحت أماني المصري، مدير عام التنظيم والإدارة والموارد البشرية بالجامعة، أن التدريب استمر على مدار 7 شهور كاملة، حيث جرى تدريب 650 من العاملين بالبنك الزراعي المصري بالمحافظة على منظومة العمل البنكي الجديدة، بمركز تنمية الموارد البشرية، وجرى استخدام قاعات الحاسب الآلي بمبنى الأنشطة الطلابية.

خطة تنفيذ تدريبات أخرى

وأضافت أماني المصري أن العاملين بالبنك قدموا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الكامل لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبي، مشيدين بإمكانيات وكفاءة قاعات الحاسب الآلي المتطورة، وبحسن تعاون جميع العاملين بإدارة التنظيم والإدارة ومركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، على أن يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الاخري خلال الفترة المقبلة.