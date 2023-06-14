جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير لباحث بمجال الميكروبيولوجي

منحت جامعة سوهاج درجة الماجستير في مجال الميكروبيولوجي للباحث محمد سيف النصر محمد، وذلك عن رسالته التي تحمل عنوان «التخليق الحيوي لجزيئات الذهب النانووية بواسطة قرص الكامبوتشا وفاعليتها ضد الخلايا السرطانية»، وذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوي أستاذ الميكروبيولوجي ورئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بقاعة سيمنار الكلية بالحرم القديم.

تهنئة الباحث بالحصول على الدرجة العلمية

واستقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والذي ترأس لجنة الحكم والمناقشة علي الرسالة، مهنئًا الباحث لحصوله على درجة الماجستير، وعلى ما بذله من جهد وتعب كُلل بالنجاح المستحق.

لجنة مناقشة الرسالة

وقال الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، إن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ضمت كلًا من الدكتور يوسف الغرباوي أستاذ الميكروبيولوجي ورئيس جامعة جنوب الوادي، محكم خارجي، والدكتور محمد هاني عبد العال أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة القاهرة محكم خارجي و الدكتور محمد بسام أبو النصر أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة سوهاج محكم داخلي، والدكتورة صباح صابر أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة سوهاج محكم داخلي.

وأضاف عميد الكلية ان لجنة الاشراف علي الرسالة ضمت كلًا من الدكتور محمد بسام ابو النصر أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة سوهاج والدكتورة صباح صابر أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة سوهاج.