رئيس جهاز مدينة بدر يلتقي قاطني «سكن مصر» ويستمع لمقترحاتهم

التقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بقاطني مشروع سكن مصر، 53 عمارة بالامتداد الشرقي بمدينة بدر، للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم، والوقوف على العقبات والتحديات لدفع عجلة التنمية بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

رئيس جهاز بدر يلتقي قاطني سكن مصر

وخلال اللقاء، أشاد قاطني سكن مصر بدور الجهاز وسرعة الاستجابة إلى مشاكلهم والتغلب عليها، وكذا النهوض بالمدينة والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة. وفي ذات السياق، وشارك المهندس عمار مندور في افتتاح هايبر ماركت «سوبيكو»، الذي يوفر جميع المنتجات بسعر الجملة، ويقع بالحي الثالث المجاورة الأولى بالمدينة، والذي يعد الرابع على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التوسع في الأسواق التجارية الكبيرة التى تهدف الى زيادة المنافسة وزيادة المنتجات وخفض الأسعار.

طفرة في مدينة بدر

وأوضح سامح سمير، معاون رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروع يُعد طفرة في مدينة بدر، مما يؤكد أن المدينة في تقدم دائم، نظراً لاهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات التجارية وتنوع الأنشطة الاستثمارية المختلفة بها.