قيادات السكة الحديد: نقف خلف القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية

أكد عدد من قيادات هيئة السكك الحديدية، حرصهم على الوقوف خلف القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية والإنتاج لتقديم أفضل الخدمات للركاب والارتقاء بمستوى الأداء والجهد المبذول، في ظل المشروعات القومية المهمة التي تنفذها الهيئة ووزارة النقل في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من قيادات هيئة السكة الحديد كأفضل شخصيات لعام 2022-2023، حيث كرَّم عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، ومحمد قرني رئيس اللجنة النقابية 24، عدداً من قيادات الهيئة بتقديم كتاب الله عز وجل وعددا من شهادات التقدير والدروع تقديرا لهم ولسعيهم الدائم للارتقاء بالهيئة والعاملين بها.

تكريم قيادات هيئة السكة الحديد

فتم تكريم المهندس حسين الرشيدى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع البنية الأساسية والمهندس محمد سليم عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة والمهندس أشرف حسن خليفة، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والمهندس محمد سالم أحمد رفعت مدير عام الحركة المركزية بالإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، والمهندس عثمان رضاء محمد حسان.

زيادة منحة الزواج والإعانة

يُذكر أن عبدالفتاح فكري، أعلن أن مجلس المديرين وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 مايو على المذكرة المقدمة من النقابة العامة والتي تطالب بزيادة منحة الزواج للعاملين وكذلك الإعانات المرضية والتي تصرف من رعاية العاملين برئاسة الهيئة.

وأضاف أن مجلس المديرين وافق على زيادة منحة الزواج والإعانة المرضية إلى 100 جنيه لكل منهما.