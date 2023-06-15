وزير النقل: 15 قطارا سريعا و18 جرارا كهربائيا لنقل البضائع

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن شركة هديسون سيكون لها تواجد في محطات العين السخنة والإسكندرية، لافتا إلى أن طول القطار السريع يصل إلى 675 كيلو متر بواقع 21 محطة، ويخدم عليها 15 قطارا سريعا و34 قطارا إقليميا و18 جرارا لنقل بضائع بالكهرباء: «وصلنا النهاردة بالنبية الأساسية من الجسور وتبطينها والسكة اللي عليها ومحطاتها إلى 45%، تنفذها 46 شركة مصرية وطنية».

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن القطار السريع سيمر بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان: «الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مساحته 250 فدان، وتعاقد على تنفيذه شركة الشحن الأولي عالميا MSC».

وتابع: «بدأنا تنفيذ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وننفذ حاليا خط سكك حديد يرتبط بسكك حديد القاهرة السويس وطريق الروبيكي، ثم خط آخر موازي للطريق الدائري الإقليمي ليصل إلى الميناء الجاف المحوري، ويخدم على ميناء بورسعيد شرق وغرب على البحر المتوسط، وخط السكك الحديد طوله 61 كيلومترا، ويضم 16 عملا صناعيا مابين كوبري ونفق، إلى جانب 6 محطات ركاب وبضائع».