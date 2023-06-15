وزير النقل: 30 كيلومتر أرصفة بعمق 20 مترا في ميناء الإسكندرية بنهاية 2024

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ محمد علي حين أنشأ ميناء الإسكندرية قديما، أنشأه على مساحة 15 كيلومترا، وحاليا يتم تطويره وزيادة المساحة فيه 15 كيلومترا أخرى، مضيفا: «في نهاية 2024 هيكون كل ده خلصان وهنوصل إلى 30 كيلومتر أرصفة عمقها 20 متر، بدل ما كان عندنا 8 و12 متر».

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه بالنسبة لساحات التداول زادت حاليا من 7.7 إلى 13 كيلو متر مربع، متابعا: «عملنا ظهير أرضي في ميناء الإسكندرية، ومنطقة لوجستية في حوض المتراس، ومساحتها فوق الـ700 فدان».

وأكمل الوزير: «مكانش فيه مناطق لوجستية وبقي عندنا 4 كيلومتر مربع، ومساحة الميناء تضاعفت بدل ما كانت 15 كيلو متر بقت 30 كيلو متر، وسيكون ميناء الإسكندرية القديم درة مواني البحر المتوسط».