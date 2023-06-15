كيفية صلاة عيد الأضحى وعدد الركعات.. «الأزهر للفتوى» يوضح

شرح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيفيه صلاة عيد الأضحى، مؤكدا أن صلاة عيد الأضحى المبارك سُنّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله ﷺ، ويبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظُّهر بثلث ساعة كذلك، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلَّى؛ لفوات وقت أدائها.

كيفية صلاة عيد الأضحى

وعن كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يُسنّ للمسلم أن يستعد لصلاة العيد بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتَّطيّب، فإذا استعد المسلم وأهل بيته لصلاة العيد بهذه السُّنن؛ جلسوا جميعًا في مُصلَّاهم يُكبِّرون الله سُبحانه بصيغة التَّكبير المعلومة؛ فرحًا بالعيد، وشكرًا لله سُبحانه على تمام نِعَمِه وشعائره بحجِّ بيت الله الحرام إلى أن يقوموا لأداء صلاة العيد.

عدد ركعات صلاة عيد الأضحى

وأوضح في كيفية صلاة عيد الأضحى، أن صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مُستحب، ثم يكبر سبع تكبيرات يرفع فيهن يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله، ويُستَحب أن يجعل الإمام بين كل تكبيرة والتي تليها وقتًا يكفى لقول المأمومين وقوله سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

ويفضل في كيفية صلاة عيد الأضحى، أن يقرأ الفاتحة في بداية صلاة عيد الأضحى المبارك، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفى الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويُكبِّر خمسَ تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَبُّ أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفى الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود، ثم يجلس للتَّشهُّد ويُسلِّم.

تكبيرات صلاة عيد الأضحى

وبعد معرفة كيفية صلاة عيد الأضحى، فإن صيغة التكبير في عيد الأضحى، أكد أنها: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”. وهذه الصيغة ليست مقيدة بالأوقات الخاصة، بل يمكن التكبير بها في أي وقت ومكان، وعلى جميع المسلمين».

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات، سيكون في القاهرة: 6.21 ، وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة: 6.22، وموعد صلاة العيد 2023 في الإسكندرية 6:24.