مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023.. تختلف من محافظة لأخرى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يستعد المسلمون لتلك المناسبة والتجهيز لأجواء العيد المبهجة، والتي يكون أهم مظاهرها صلاة العيد، إذ يبدأ المسلمون تلك المناسبة السعيدة بصلاة العيد التي تضيف أجواء السعادة في الشوارع بتلك المناسبة، ما يجعل الكثيرين يهتمون بمعرفة مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات المصرية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد الصلاة بالإضافة إلى موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات

- القاهرة: تأتي صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

- الجيزة: وتبدأ صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة في تمام الساعة 6:22 صباحًا.

- السويس: وتأتي صلاة عيد الأضحى في السويس في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- المنيا: تبدأ صلاة عيد الأضحى في المنيا في تمام الساعة 6:28 صباحًا.

- أسيوط: وبالنسبة لمحافظة أسيوط، فتبدأ صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:28 صباحًا.

- مرسى مطروح: وعن محافظة مرسى مطروح، فتبدأ صلاة العيد في تمام الساعة 6:34 صباحا.

- الإسكندرية: أما بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، فتبدأ صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- بورسعيد: وتأتي في محافظة بورسعيد، لتكون في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد عيد الأضحى 2023

وسبق للمعهد القومي للبحوث الفلكية ذكر موعد عيد الأضحى 2023 في بيان له، ليكون يوم وقفة عيد الأضحى الثلاثاء الموافق 27 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري.