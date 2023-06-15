جامعة طنطا تنظم دورات للمواطنين في أساسيات التحول الرقمي

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة في جلسته عن شهر مايو 2023، على تسجيل من يرغب من خارج الجامعة في التدريب والاختبارات، للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي باعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

دعم وتطوير أفراد المجتمع

أكد أن الجامعة تسعى دائما للمساهمة في دعم وتطوير قدرات أفراد المجتمع الخارجي، موضحا أهمية دورات التحول الرقمي في رفع كفاءتهم في مجال التحول الرقمي على شهادة أساسيات التحول الرقمي، مضيفا أن التدريب على أساسيات التحول الرقمي يحظى بأولوية قصوى لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا أن المركز الرئيسي للتدريب المستدام بالجامعة قد نجح في تدريب 14679 طالب حتى تاريخه.

جاهزية معامل الدورة

أضافت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام، جاهزية معامل المركز لاستقبال وتسجيل من يرغب من جميع الفئات من داخل وخارج مصر للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، وعلى من يرغب في الحصول على الشهادة التوجه إلى المركز لإتمام اجراءات التحاقه بالدورة أو حجز اختبار أو كلاهما.