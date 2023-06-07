رئيس «القومي للاتصالات»: كورونا ساهمت في سرعة التحول الرقمي الشامل

قال حسام الجمل رئيس الجهاز القومي للاتصالات، إن المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR23، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم استضافته للمرة الثانية بعد أول استضافة في 2016، ويتناول بحث السياسات التنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفقا لبيان صحفي، أضاف «الجمل»، أن هذا اللقاء أول حضور فعلي لمنظمي الاتصالات في العالم بعد دورتين من الحضور الافتراضي بسبب جائحة الكورونا، حيث تم اليوم استضافة أكثر من 700 خبير ومتخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات وممثلي الصناعة الرقمية من أكثر من 100 دولة حول العالم حضروا المؤتمر قاطعين مسافة أكثر من 3.5 مليون كيلومتر و4200 ساعة طيران، لنجتمع سويًا تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات لتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا التنظيمية التي تهم مجتمعاتنا.

الآثار الإيجابية لجائحة كورونا

وتابع أن لجائحة كورونا تأثيرات سلبية على مختلف مناحي الحياة، ولكن على الجانب الآخر كان لها تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في الإسراع بعملية التحول الرقمي الشامل، لتكون بمثابة ثقب ضوئي معلوماتي محفز أدى إلى نقل البشرية عِقد كامل من الزمن في فترة قصيرة في رحلتها نحو التحول الرقمي من حيث أنماط استخدام التطبيقات والتكنولوجيات الحديثة، مختزلًا أعوامًا من التطور التقليدي.

وأوضح رئيس الجهاز القومي للاتصالات أن مبادرة «حياة كريمة»، مثال حي على تبني هذا النهج، لتكون البنية المعلوماتية جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية حق مكفول لجميع المواطنين في مصر، حيث يستفيد من تلك المبادرة 59 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري والذي يمثل 57% من إجمالي التعداد السكاني.

وتُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمرأة باعتبارها جزءً فعالًا في تبني استخدام الثقافة الرقمية وجني ثمارها الاجتماعية والاقتصادية بشكل أسرع ولأن المرأة تمثل نصف التعداد السكاني لمصر تقريبًا فإن تمكينها عاملا أساسيا لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي في المجتمع وتوضح الإحصائيات الأخيرة في السوق المصرية مشاركة المرأة للرجل في استخدامات وسائل الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة وامتلاك أدوات التحول الرقمي.

أهمية سوق الاتصالات المصرية

وأشار حسام الجمل إلى أن سوق الاتصالات المصرية، من الأسواق الجاذبة للاستثمار التكنولوجي، وذلك بفضل الإمكانات الجاذبة، من موقع جغرافي متميز، وتوافر قوى عاملة ذات مهارات تخصصية عالية، وبيئة أعمال ومحفزات استثمارية ساهمت بشكل كبير في زيادة معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات ليصبح الأعلى بين باقي القطاعات في الدولة من حيث معدلات النمو ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.