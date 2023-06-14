«التنمية المحلية» تنظم دورات تدريبية للعاملين للاستفادة من التحول الرقمي

أكدت وزارة التنمية المحلية على استمرار خطة تدريب العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظات ورفع كفاءتهم من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين ومسايرة التطورات والدخول في عصر التحول الرقمي وذلك في إطار جهودها وفقاً لأحدث البرامج التدريبية، واستمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي حيث يتم استهداف 8 آلاف موظف وقيادي بديوان عام الوزارة والمحافظات سنويا.

دورات تدريبية للعاملين بالمحافظات

وتابعت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها، انطلاق فعاليات المحاضرات الصباحية والورش المسائية في اليوم الثالث من الأسبوع الـ42 والذي يتضمن 5 دورات تدريبية وهي: «تطوير مهارات وإدارة منظومة المجالس والمؤتمرات، تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الإدارة المحلية منها التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والجيومكانية والوحدات المستحدثة من الوزارة ومن التنظيم والإدارة بالمحافظات، تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة وهي إحدى دورات التعاون السابق للوزارة مع برنامج الاتحاد الأوروبي، تطوير مهارات وإدارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة والتي يشارك في تنفيذها المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمراكز السيطرة بالمحافظات التي تنفذها إدارة الإشارة بوزارة الدفاع ويستفيد من هذه الدورات متدربين من جميع المحافظات، ومن الدورات تدريب القائمين على تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019

الاستفادة من الدورات في تعزيز التحول الرقمي

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن باب المشاركة في الدورات التدريبية مفتوح أمام جميع العاملين بالمحليات حيث يمكنهم التقديم والخضوع لاختبارات أفضل العناصر للحصول على الدورات خاصة المتميز منها، ويتم العمل على التحول الرقمي والارتقاء بالخدمة داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، علاوة على العمل على فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من أي فساد، والإسراع في إنجاز الخدمات والقضاء على الروتين وتغيير الصورة النمطية عن عمل المحليات