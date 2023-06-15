محافظ أسيوط يوجه بمراجعة مرافق مجمعات الخدمات بقرى «حياة كريمة»

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمراجعة المرافق بمباني مجمعات خدمات المواطنين بقرى مبادرة «حياة كريمة»، تمهيدا إلى دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودتها في هذه القرى والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لها.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة.

تنفيذ المرحلة الأولى

وخلال اللقاء جرى استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن من إجراءات وخطوات في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على مشروعات مجمعات الخدمات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتأكد من وصول المرافق من (مياه وكهرباء وصرف صحي) لها في كل القرى التي جرى الانتهاء منها، والاطمئنان على كونها تمت طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأشار إلى ضرورة تلافي المعوقات والملاحظات وعدم التقاعس أو التراخي في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة لسرعة دخولها الخدمة في القريب العاجل لتحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى، بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر.

وأكد متابعته المستمرة للمشروعات الجارية سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمعدلات الإنجاز، والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.