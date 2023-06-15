وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات في أسيوط

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لموقف تنفيذ الوحدات، والتأكد من البرامج الزمنية للتنفيذ، وكذا جودة التنفيذ، مع الالتزام بالانتهاء من المباني الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية.

وزير الإسكان يتابع موقف وحدات الإسكان المتوسط

وقال المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط، إنه قام وأعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ومسئولو جهاز المدينة، وشركات المقاولات المنفذة، بتفقد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمحور الإسكان المتوسط، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بمدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط.

وتجول رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة ومسئولو وحدة الدعم الفني، بموقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين - محور الإسكان المتوسط، نموذج (100 - 110 - 120) م2، بمنطقة الحي الثالث، بالمدينة، حيث تم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء بالمباني الخدمية مع انتهاء تشطيب الوحدات.

مدينة ناصر الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع

تجدر الإشارة إلى أن مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، هي إحدى مدن الجيل الرابع، وتم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (78) لسنة 2017، على مساحة 6006.2 فدان، وتقع غرب النيل أعلى هضبة أسيوط الغربية، على الطريق الصحراوي الغربي، وتبعد 4 كم عن مطار أسيوط الدولي، و14 كم عن مدينة أسيوط، وترتفع المدينة 180 متراً عن مستوى مدينة أسيوط الأم، مما يوفر المناخ الصحي والهواء النقي لساكنيها، ومن المتوقع أن تستوعب المدينة، نحو 345 ألف نسمة.

ويتضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة، مناطق سكنية تشمل الخدمات التعليمية والترفيهية والدينية والصحية، بجانب منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقع في أقصى جنوب المدينة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية تقع في الجزء الشمالي من المدينة وتقدر مساحتها بـ1500 فدان.