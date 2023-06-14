إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أصيب 13 شخصا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي أمام صوامع طهطا بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت، وأصيب مستقليها بإصابات متعددة.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، وتبينّ إصابة 13 شخصًا بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، لعدم وجود أماكن متوفرة في مستشفى الفيوم العام.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.