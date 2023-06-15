إزالة 55 حالة تعد على أراضي زراعية بمركز الفتح في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن تنفيذ إزالة 55 حالة تعد على أراضي زراعية بمركز الفتح، ضمن المرحلة الثانية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة من الموجة 21، التي بدأت في 29 أبريل الماضي وتنتهي في 14 يوليو 2023 على 3 مراحل.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لردع المتعدين والمخالفين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولا بأول، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

إزالة 55 حالة تعد على أراضي زراعية

وأوضح أنه تم إزالة 55 حالة تعد على أراضي زراعية، ملكية خاصة بمركز الفتح خلال يوم واحد على مساحة 8225 م2 مبان، لافتًا إلى أنّ تلك الحملات تتم بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومسؤولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن، وبستخدام معدات الوحدات المحلية.

فرض هيبة الدولة

وأكد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.