«بيطري الشرقية» يُنظم قافلة طبية مجانية لتحصين الماشية في منيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، والاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا، بهدف زيادة الوعى البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان

وفى هذا الإطار، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية (إدارة الخدمات – قسم التأمين على الماشية - إدارة منيا القمح البيطري )، بالإشتراك مع جامعة الزقازيق، والتعاون مع القطاع الخدمي في المحافظة، بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بالمجان في قرية ميت بشار مركز منيا القمح وتوابعها، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق، والقطاع الخدمي ومسؤول مكتب التأمين بالمديرية، وأطباء قسم الإرشاد والتناسليات بإدارة منيا القمح، وأطباء وحدة الجديدة البيطرية، وعدد من مربي الثروة الحيوانية، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، وتم خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

تجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنّ القافلة البيطرية قامت برش 250 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأوضح أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية أبقار وجاموس، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.