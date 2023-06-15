وزارة التموين تكشف آخر موعد لصرف الدعم الاستثنائي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف دعم السلع التموينية والدعم الاستثنائي، حتى 30 يونيو 2023، تنفيذا للتكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية لرفع العبء عن محدودي الدخل.

صرف الدعم الاستثنائي

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، إن صرف الدعم الاستثنائي بدأ مطلع سبتمبر2022 ولمدة 10 أشهر، إذ تنتهي آخر دفعة لصرف الدعم الاستثنائي في 30 يونيو 2023.

قيمة الدعم الاستثنائي للأولى بالرعاية

وأوضحت وزارة التموين، أن الدعم الاستثنائي تم إدراجه للأسر الأولى بالرعاية فقط، بقيمة متفاوتة وفقا لعدد الأسر المدرجة على بطاقة التموين الواحدة، كالتالي:

** 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة.

** 200 للبطاقة التموينية التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر.

** 300 جنيه للبطاقة التي تضم أكثر من ثلاث أسر.

عدد المستفيدين من الدعم الاستثنائي

تجدر الإشارة إلى أن الدعم الاستثنائي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة، إذ يتم صرف الدعم في صورة سلع تموينية، مع السلع التموينية التي تصرف لعدد 23 مليون أسرة يمتلكون البطاقات التموينية.