«التموين» تستعد لصرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس المقبل، صرف الدفعة العاشرة من زيادة التموين عن شهر يونيو 2023 للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين للدعم الاستثنائي المحدد بـ10 أشهر من الحكومة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر البالغ عددها 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة.

الدفعة العاشرة من صرف السلع التموينية

وتستمر وزارة التموين على مدار شهر يونيو في صرف، حصص الأسر المستحقة من زيادة التموين والسلع المخصصة لهم من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية، للشهر العاشر على التوالي، إذ شهد شهر سبتمبر 2022 صرف الدفعة الأولى من الزيادة الشهرية وتعد الدفعة العاشرة أول يونيو المقبل.

حصة بطاقة التموين من الدعم الاستثنائي

وتحصل بطاقة التموين على قيمة زيادة الدعم الاستثنائي، وفقًا لعدد الأسر المدرجة على البطاقة الواحدة، وتشمل القيمة على التالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3 أسر.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

المستحقون لزيادة الدعم الاستثنائي

ويستحق زيادة الدعم الاستثنائي، الأسر الأكثر استحقاقًا ممن يتقاضوا راتبًا شهريًا يقل عن 2700 جنيه أو معاشًا شهريًا أقل من 2500 جنيه، وأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.

وكان مجلس الوزراء المصري أقر زيادة في صرف الدعم الاستثنائي لمدة 10 شهور ليتمّ صرف الدعم في صورة سلع تموينية وليس دعما نقديًا، وتوفر وزارة التموين في منافذها كل السلع لصرفها للأسر المستحقة بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة وفقًا لعدد الأسر المدرجة عليها.