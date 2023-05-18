«التموين» تؤكد انتظام صرف قيمة الدعم الاستثنائي لحاملي البطاقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية لمستحقي قيمة الدعم الاستثنائي لحاملي البطاقات التموينية من جميع منافذ بقالي التموين على مستوى المحافظات.

موعد انتهاء صرف الدعم الاستثنائي

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية لمستحقي الدعم الاستثنائي والذي يصرف حاليا ضمن الدفعة التاسعة من مدة صرف الدفع، والمحدد له 10 أشهر بدء صرفه في شهر سبتمبر الماضي 2022 ويستمر حتى شهر يونيو المقبل.

ونوهت وزارة التموين، بأن المواطن المستحق للدعم الاستثنائي يحق له صرف الاختيار من قائمة السلع التموينية أيا سلع ما عدا الزيت والسكر والأرز والتي يتم صرفها ضمن حصة البطاقة الأساسية، وفق عدد الأفراد.

قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2023

وتضم قائمة السلع التموينية على 31 سلعة مدعمة، وأسعارها كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.