استخراج بطاقة التموين الجديدة.. خدمة لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تلبية احتياجات المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل فقط.

استخراج بطاقة التموين الجديدة

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، أن فئات محدودي الدخل المتاح لهم الخدمات التموينية من استخراج بطاقة التموين الجديدة، تشمل الآتي:

** أصحاب المعاش المنخفض.

** مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

** العمالة غير المنتظمة.

** الأرامل.

** المطلقات.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وشملت إجراءات الحزمة الاجتماعية التي تقدمها وزارة التموين للأسر الأولى بالرعاية، إتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين إلى أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد، وأبناء الاسر البديلة، بشرط ألا تزيد البطاقة التموينية عن 4 أفراد.

إنتاج الخبز البلدي المدعم

ونوهت وزارة التموين، بالاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد، فضلا عن توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ بينها «بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة».