أسرع طريقة للاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.. من هاتفك المحمول

تقدم النيابة العامة الكثير من الخدمات للمواطنيين إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين طريقة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات بطريقة سهلة ومبسطة من خلال موقعها الإلكترونوباستخدام هاتفك المحمول.

وتتمثل الخطوة الأولى في الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط، حيث تظهر لك قائمة بالخدمات التي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا وهى " خدمات نيابات المرور، وخدمات وثائق الأحوال الشخصية، وخدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية.

خدمات نيابات المرور

وللاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، تضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور»، وبعدها تضغط على أيقونة «الاستعلامات»، وتضغط بعدها على «مخالفات رخص المركبات».

وبعد الضغط على مخالفات رخص المركبات، تُدخل البيانات المتعلقة بالمركبة والرخصة، حيث يتم إدخال رقم الرخصة بالأحرف والأرقام، وبمجرد الضغط على أيقونة «إجمالى المخالفات» ستظهر لك القيمة الإجمالية للمخالفات.