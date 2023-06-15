وزيرة الهجرة: 700 مصري مغترب سجلوا لحضور مؤتمر «المصريين بالخارج»

استعدادا لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده في 31 يوليو المقبل، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عدد من سجلوا من المصريين بالخارج، لحضور المؤتمر في نسخته الجديدة، 700 شخصا منهم ممثلين عن 65 رابطة وجالية للمصريين بالخارج، من 50 دولة، حول العالم، حتى الآن.

ممثلون عن 65 رابطة وجالية للمصريين بالخارج

ووفقا لبيان صحفي، عبرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن أملها في أن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وقالت وزيرة الهجرة إن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام وسّعت نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من 20 عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروضا ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه النسخة من المؤتمر تهتم بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.

تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية

وأكدت السفيرة سها جندي أن المؤتمر سيضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، وشددت سيادتها على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية في تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج، موضحة ضرورة الاطلاع على تجارب الجاليات المصرية بالخارج وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه والبناء عليه فيما هو قادم.

وأضافت الوزيرة أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

وأشارت إلى استمرار وزارة الهجرة في تنظيم هذا المؤتمر بسبب أهميته، لأنه يعد نقطة تلاقي ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم، منوهة أن كل مصري بالخارج لديه الرغبة في حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة المتاحة على الرابط التالي:

https://forms.gle/9Q9VdwZCzYwsZ45g7