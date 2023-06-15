أمين «حماة الوطن»: تطوير ميناء الإسكندرية نقلة نوعية كبيرة

أشاد محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بالتطوير الكبير الذي شهدته ميناء الإسكندرية، مؤكدا أنها أحدثت نقلة نوعية على مستوى مواني البحر المتوسط خلال فترة وجيزة، لم تتجاوز عامين.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن، في بيان اليوم، إلى أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح أعمال تطوير الميناء متمثلة فى محطة تحيا مصر والحديث عن تفاصيل العمل بها وما كان موجود وجرى أزالته، يؤكد متابعته الرئيس لكل تفاصيل العمل، لتكون ميناء الإسكندرية من أكبر المواني عالميا.

ربط ميناء الإسكندرية بالسخنة

وأوضح أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، كشف أيضا عن ربط ميناء الإسكندرية بالسخنة بخطوط نقل مختلفة، مؤكدا أن تنفيذ أعمال التطوير تمت بواسطة شركات مصرية بدون أن تقوم الدولة بالاستدانة أو السلف، هو إنجاز حقيقي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبه التي يشهدها العالم كله من بينها مصر.

السيسي أعاد الإسكندرية إلى مكانتها

وتقدم أمين حماه الوطن، بالشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يبذله من مجهودات لإعادة الإسكندرية إلى ما كانت عليه من قبل عروس البحر المتوسط، ولتكن ميناء الإسكندرية درة المواني العالمية ومنطقة جذب تجاري وبحري، تسهم في إعادة الحركة والعمل لأبنائها.