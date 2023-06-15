وزير النقل: حل أزمة تكدس الأخشاب والغلال على أرصفة ميناء الإسكندرية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ رصيف الأخشاب أو الغلال 75/3 وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي حجر أساسه في سبتمبر عام 2021 بطول 433 مترًا، وعمق 15.5 متر في ساحة تداول على مساحة 35 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنّ تلك المنطقة كانت تعتمد على سير يغذي الصوامع، فأصبح لدينا تلال من الأخشاب تشون في شوارع الميناء، وحللنا هذه الأزمة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الوزارة أنشأت رصيفًا كاملًا لمراكب الغلال، تضع حمولتها بأكثر من طريقة إما عن طريق السير، أو عن طريق النقل النهري: «بالنسبة لكباري الهويس بنينا كوبريين جددين للسيارات».

وأكد الوزير إنشاء كوبري للسكة الحديد يساعد في مرور البوارج أسفله، وجعلناه يعمل بنظام الفتح لتعبر البارجة ثم يغلق ويعبر القطار، مشيرا إلى أنّه الكوبري تعبره ما لا يقل عن 40 بارجة، و6 قطارات شحن غلال لوزارة التموين وصوامع إمبابة، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 100%.