جمع كلمة أخطبوط، يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، ووسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة الطلاب.

جمع كلمة أخطبوط.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2023

وأجاب الدكتور أحمد عبدالعظيم، عضو مجمع اللغة العربية عن جمع كلمة أخطبوط، والتي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2023، وهي «أُخْطَبوطات، وأخاطب».

كلمة «أخطبوط» من الكلمات التي دائما ما تحدث جدلا عند جمع التكسير ولا تتسم بشيوع الاستعمال، إذ تثير البنية الصوتية والصرفية لكلمة أخطبوط بعض الصعوبات من حيث صيغة جمع أخطبوط والتصرف في نسبتها أو إعرابها.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

- 85 % أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» بامتحان اللغة العربية.

- 15% أسئلة مقالية بامتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023.

- عقد امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023 ورقيا بنظام الـ«بابل شيت».

- امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023 «أوبن بوك» كتيب مفاهيم.

- ا متحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 40% للمستويات العقلية المتوسطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية العليا.

عدد أسئلة اللغة العربية

3 أسئلة مقالية: درجتان.

- سؤال مقالي: درجة واحدة.

- أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»: درجة واحدة بمجموع 32 درجة.

- أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»: درجتان.

- العدد الكلي للأسئلة المقالية: 4 أسئلة.

- العدد الكلي للأسئلة الموضوعية: 51 سؤالا.

- العدد الكلي لأسئلة امتحان اللغة العربية: 55 سؤالا.