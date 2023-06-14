نظام الرسوب في الثانوية العامة 2023 .. «التعليم» توضح

نظام الرسوب في الثانوية العامة 2023 من أكثر الأسئلة التي تنتشر بين طلاب الصف الثالث الثانوي تزامنا مع بدء امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي بدأ يوم 12 يونيو ويستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

نظام الرسوب في الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم نظام الرسوب في الثانوية العامة 2023، مشيرةً إلى أنَّ الطالب الذي لم يستطع الحصول علي نسبة النجاح في 3 مواد أو أكثر يرسب، يبقى للإعادة العام الدراسي المقبل 2022-2023، في نفس المواد الراسب فيها فقط.

إعادة السنة في الثلاث مواد أو أكثر

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطالب الراسب يقوم بإعادة السنة في الثلاث مواد أو الأكثر بالدرجات الفعلية في ذات المواد عندما يؤدي فيها الامتحانات السنة المقبلة، لكنه لن يحق له دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي السياق نفسه، يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد الأساسية يوم الأحد 18 يوليو ورقياً في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وفقا للجدول المعتمد التالي:-

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.