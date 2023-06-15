علامات إعراب جمع المؤنث السالم.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان اللغة العربية، الأحد المقبل، طبقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

علامات إعراب جمع المؤنث السالم

وقبل انطلاق امتحان اللغة العربية بأيام قليلة يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن علامات إعراب جمع المؤنث السالم، وهو ما أوضحته فاطمة محمد أستاذ اللغة العربية، لـ«الوطن» مشيرة إلى أن «جمع المؤنث السالم» هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء «ات»، على مفردة، مثل «مسلمة مسلمات، معلمة معلمات»، لافتة إلى أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة.

رفع «جمع المؤنث السالم»

وأعطت معلمة اللغة العربية مثالا لطلاب الثانوية العامة لرفع «جمع المؤنث السالم» بالضم كالتالي:

- قال تعالى «إذا جاءك المؤمنات»، فالمؤمنات تعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم.

- «التلميذات متفوقات»، التلميذات تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم.

نصب وجر «جمع المؤنث السالم»

- قال تعالى «إذا نكحتم المؤمنات»، فالمؤمنات تعرب: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم.

- قال تعالى «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن»، فالمؤمنات تعرب: اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم.