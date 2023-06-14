تنسيق الثانوية العامة 2023.. اعرف درجات القبول عام وصناعي وإعداد مهني

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن تنسيق الثانوية العامة 2023، بعد اعتماده من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤكدة أنّ تقديم الملفات سيكون بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ تنسيق الثانوية العامة 2023 درجة القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدارسي 2024/2023، سيكون بحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي، و140 درجة للثانوي العام الخاص والمنازل والثانوي الخدمات 175 درجة للقبول.

تنسيق الثانوية الصناعي

- 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة.

- 225 لمدرسة طباعة الهرم.

- 215 لمدرسة إمبابة ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري، وأحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات، والجيزة الكهربية ثانوي صناعي.

نظام إعداد مهني

- 210 طلعت حرب ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 210، الجيزة ثانوي صناعي بنات، الميدان ثانوي صناعي بنات وإعداد مهني 210، نكلا ثانوي صناعي مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين.

- 210 درجة لمدرسة وردان ثانوي صناعي مشترك، أبو رواش ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهني.

- 205 المنوات ثانوي صناعي بنات، والحوامدية ثانوي صناعي بنات، وفصول ملحقة على التعليم المزدوج، والشهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني.

- 205 البدرشين ثانوي صناعي بنات وإعداد مهني.

- 200 درجة لمدارس «ناصر ثانوي صناعي بنين، العياط ثانوي صناعي بنات، الصف ثانوي صناعي للتأسيس العسكري بنين، الصف ثانوي صناعي بنات».

- 195 درجة لمدرسة طهما ثانوي صناعي بنين.

- 190 لمدرسة الصف الثانوي صناعي بنين بزرزارة وإعداد مهني.

- 185 مدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم صناعي بنين وإعداد مهني.

- 185 مدرسة أطفيح ثانوي صناعي بنات، الكداية ثانوي صناعي مشترك و إعداد مهنى .

- 185 مدرسة القبابات ثانوي صناعي مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة .

- 180 درجة لمدرسة الباويطي.

- 175 درجة لمدرسة المناجم ثانوي صناعي بنين.