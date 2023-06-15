وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابًة عن رئيس الجمهورية في افتتاح أعمال الدورة السابعة لمؤتمر «فيفا تكنولوجي» العالمي؛ في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يعد المؤتمر إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة، ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة في المجال الرقمي.

مشروعات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا

والتقى الدكتور عمرو طلعت، جين نويل بارون، وزير الاتصالات والتحول الرقمي الفرنسي؛ بحضور علاء يوسف، سفير مصر في باريس؛ حيث استعرض اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات البازغة خاصة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، وجرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون.

استراتيجية مصر الرقمية

وخلال الاجتماع؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية وجهود الدولة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل؛ وأكد أهمية الاعتراف المتبادل بالتوقيع الإلكتروني بين البلدين بالأختام الرسمية على المستندات المتعلقة بالتجارة لتسهيل عملية التجارة بين الشركات فى البلدين.

تجربة فرنسا في التحول الرقمي

ومن جانبه؛ تناول وزير الاتصالات والتحول الرقمي الفرنسي، تجربة فرنسا في التحول الرقمي إضافة إلى تجربتها في مجال الأمن السيبراني؛ حيث دشّن منصة تجمع أصحاب المصلحة في هذا المجال.

فرص الاستثمار بقطاع الاتصالات

وفي ختام اللقاء؛ دعا الدكتور عمرو طلعت، نظيره الفرنسى لزيارة مصر على رأس وفد يضم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات الأنظمة المدمجة وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فاليو

وعلى هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر، شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة فاليو لإطلاق أكاديمية تدريب تركز على بناء القدرات الرقمية في برامج الأنظمة المدمجة في صناعة السيارات والقيادة الذاتية، ووقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس تامر علي، رئيس المركز التقني ومدير عام فاليو مصر.

تعزيز التعاون في مجال البرمجيات المدمجة

وعقب التوقيع؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع جوفري بوكوه الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة فاليو؛ حيث شهد بحث تعزيز التعاون في مجال البرمجيات المدمجة كجزء من صناعة السيارات، ومناقشة خطط الشركة للتوسع في استثماراتها بمصر.

وفي سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع جيرومي هينكيو الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ في أفريقيا والشرق الأوسط والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر؛ حيث تم استعراض خطط أورنچ للتوسع في مصر فى مجال بناء القدرات والتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج لبناء القدرات بمصر.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت مجموعة من الشركات التي تستثمر بها شركة أورنچ، اطلع خلالها على عدد من التطبيقات التى تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمت الاتصالات في قطاع الصحة.

واختتم الدكتورعمرو طلعت لقاءاته في العاصمة الفرنسية بلقاء مع ستيفين لي كوريه الرئيس التنفيذي لشركة سيجولا Segula العالمية؛ حيث تناول اللقاء خطط الشركة لإنشاء مركز لها بمصر فى مجال البرمجيات المدمجة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.