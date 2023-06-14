وزير الاتصالات يعقد لقاءات مع عدد من مسؤولي الشركات الفرنسية

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيكولاس فريتز، رئيس العمليات بشركة «كونتنتسكوير» في العاصمة الفرنسية باريس؛ وجرى تسليط الضوء على مركز التميز الجديد الخاص بهم في مصر، والذي سيكون مركزا للابتكار وتصدير خدمات الشركة لعملائها حول العالم.

المزايا التنافسية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق ريادة عالمية

وشهد اللقاء استعراض المزايا التنافسية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد، وأهلتها لتكون محط اهتمام الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ لاسيما مع توافر الكوادر الشابة المدربة.

واجتمع الدكتور عمرو طلعت مع لورانت باربيه مدير العمليات بمجموعة أتوس Atos الفرنسية، وعدد من مسئولي الشركة؛ وتناول اللقاء فرص تعزيز وزيادة حجم استثمارات الشركة الفرنسية بمصر في ضوء رغبة الشركة في التوسع في حجم أعمالها بمصر، وتوافر قاعدة من الكفاءات الرقمية.

وبحث اللقاء التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في عدد من التخصصات لتوفير الكفاءات المطلوبة لخدمة عملاء الشركة في أوروبا والشرق الأوسط، انطلاقا من مصر.

وتعد أتوس شركة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي ومن كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء، وتوفر حلولًا تكنولوجية لمختلف الصناعات من خلال مكاتبها المنتشرة في 71 دولة.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع ريبرت ريند الرئيس التنفيذي لشركة «بي ثري»، إحدى الشركات الاستشارية العالمية في مجالات متنوعة منها صناعة السيارات، وجرى استعراض سبل تعزيز قدرات مصر في مجال البرمجيات المدمجة في صناعة السيارات من خلال جذب كبرى الشركات المصنعة، اعتمادا على نظام ايكولوجي متكامل يشمل توفير البنية التحتية اللازمة، والقدرات البشرية المدربة..

وتعمل الشركة على تطوير حلول تقنية مبتكرة ترتكز على أحدث التكنولوجيات، كما توفر خدمات الاستشارات الفنية والتجارية المتخصصة في مختلف المجالات، وبشكل خاص في صناعة السيارات.

وتعد شركة «كونتنتسكوير» الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليل تجربة المستخدم الرقمية؛ وتوفر الشركة منصة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة لتمكين المؤسسات والشركات والحكومات من إنشاء تجارب أفضل على قنواتهم الرقمية الرئيسية بما في ذلك المواقع الالكترونية والتطبيقات. وللشركة 16 مكتبا حول العالم.