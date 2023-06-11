وزير الاتصالات يشارك بمؤتمر «فيفا تكنولوجي» في فرنسا

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة لمدة 3 أيام للمشاركة في أعمال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» (VivaTech) وهو إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة في المجال الرقمي.

تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات

ومن المقرر أنَّ يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية، إذ سيلتقي مع وزير الاتصالات والتحول الرقمي الفرنسي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

كما سيعقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مع عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إضافة إلى عقد لقاء مع مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.