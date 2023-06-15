وكيل «رياضة الشيوخ»: نحن أمام حرب وعي.. ومصر تعتمد البناء لبث الأمل

شكر النائب أحمد دياب وكيل لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق مبادرة الحوار الوطني، والذي دعا إليه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، من أجل سماع الآراء وتحديد الأولويات خلال التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة الشباب التي تناقش قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب.

وأكد أنّه يحب على الشباب أن يدعم بلده ويقف بجانبها خاصة في ظل الوضع الراهن، مطالبًا بمواجهة محاولات الإحباط والتشكيك الذي قد يتعرض لها.

مصر تعتمد على العمل والبناء

وقال وكيل لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، إنّنا في حرب وعي، لذلك يجب مواجهة محاولات تصدير الإحباط وفقدان الأمل، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية اعتمدت على العمل والبناء وهذه أمور تساعد في بث الأمل من جديد.

وأضاف، أن ذوي الهمم رمز للإصرار والعزيمة ويحب دمجهم في ملف ريادة الأعمال بالشكل المطلوب، مطالبا بتفعيل تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي من بينها تفعيل نسبة الـ 5%.

تفعيل نسبة توظيف 5%

وطالب بضرورة تفعيل نسبة 5% التي من شأنها توظيف قدرات ذوي الهمم بالشكل المناسب، وبما يفيد الجميع ويدعم ريادة الأعمال فيما يتعلق بهم ويضمن إعادة تأهيلهم بشكل حقيقي، بالإضافة إلى تفعيل الـ150 سلعة دعما للشباب، مبينا دورها في الترشيد على الدولة ودعم الاقتصاد.