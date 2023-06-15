عضو بـ«الشيوخ»: 30 يونيو أنقذت مصر من حكم مكتب الإرشاد

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إنه لولا ثورة 30 يونيو لأصبح لمصر مرشد أعلى، ورئيس جمهورية ديكوري تأتيه القرارات من مكتب الإرشاد، مشيرًا إلى أن استخدام الإخوان حرب الشائعات أمر طبيعي، لافتًا إلى أنها أحزاب دينية تسير ضد التقدم والتغيير، معتبرًا أن ثورة 30 يونيو أهم حدث في تاريخ مصر المعاصر، وأنقذت مصر من مصير أسود.

ثورة 30 يونيو نقلتنا إلى مصير كوريا الجنوبية

وأوضح سعيد خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ثورة 30 يونيو نقلتنا من نقطة كادت مصر تصل فيها لمصير أسود، إلى نقطة يمكن أن تصل مصر فيها إلى موقع كوريا الجنوبية، مشددًا على أن الفارق كبير جداً بين المستويين.

مصر في عامين دخلت نفقا مختلفا عن 200 عام من تاريخها

وأشار سعيد إلى أن دخلت مصر منذ يناير 2011 إلى 2013 فى نفق يختلف تماماً عن مسيرتها خلال الـ200 عام الماضية، منذ بناء مصر الحديثة فى عهد محمد على التى كانت قائمة على فكرة التحديث.