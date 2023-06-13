وكيل «اقتصادية الشيوخ»: وثيقة ملكية الدولة إعلان صريح لتشجيع الاستثمار

قال النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الصندوق السيادي يؤدي دوره كمروج للاستثمار، ويشرف على الطروحات الخاصة بالاستثمار، لكن المعوقات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية عطلت بعض هذه الأطروحات.

تشجيع الاستثمار

وأضاف «زكي»، خلال استضافته في برنامح «الحوار الوطني»، مع الإعلامية لما جبريل على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة إعلان صريح لتشجيع الاستثمار.

تحركات الدولة في 3 اتجاهات لدعم الاستثمار

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية، «بعد تجهيز البنية التحتية بدأت الدولة التحرك في 3 اتجاهات، دور الصندوق السيادي، وتخارج الدولة من بعض المشاريع مثل متاجر التجزئة، والاستمرار في البعض الآخر مع القطاع الخاص، وهذا مشجع».

الاستثمار الأجنبي بحاجه لخطة واضحة للترويج

ولفت «زكي»، إلى أنَّ الاستثمار الأجنبي يحتاج خطة ترويج واضحة، وسعر صرف ثابت وشفافية في التعامل مع المستثمرين، ودعم هيئة الاستثمار للقضاء على تعدد جهات الولاية.