«نوفي» تستقبل أول مشروع أخضر لذوي الهمم.. «مدينه الأحلام»

التقى السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع «مدينة الأحلام»، ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضوا بجمعية دليل الخير للتنمية.

مدينة متكاملة معتمدة كليًا على إعادة التدوير

ورحب السفير هشام بدر بأعضاء الفريق وذويهم، وأعضاء الجمعية معربًا عن فخره وامتنانه لاهتمامهم بقضايا تغير المناخ، وتقديمهم مشروع تصور لمدينة متكاملة معتمدة كليًا على إعادة التدوير، مؤكدًا أن المشروع يمثل رؤية مستقبلية للمدن للمستدامة.

واستعرض بدر أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وآليات وقواعد المشاركة بها، موضحًا أن المبادرة تأتي في إطار رغبة الدولة لإيجاد حلول على أرض الواقع بمشاركة المواطنين في قضايا تغير المناخ، مؤكدًا أهمية أن يكون العائد المادي للمشروعات متسقًا ومتساوي مع العائد البيئي وذلك من خلال تقليل استخدام الطاقة، وإعادة تدوير المواد المستخدمة في المشروعات.

نجاح المشروعات الفائزة بالدورة الأولي

وتطرق بدر إلى نجاح المشروعات الفائزة بالدورة الأولي من المبادرة في مختلف المجالات، لافتًا إلى مشروع باب رزق المتخصص في صناعة الحُلي من مواد معاد استخدامها، ومشروع الصناعات اليدوية من سعف النخيل، وكذلك مشروع الروبوت الذي يقوم بتنظيف البحار، ومشروع الاكتشاف المبكر لسوس النخيل.

تداعيات ومخاطر تغير المناخ

وتناول تداعيات ومخاطر تغير المناخ، مؤكدًا أهمية التكاتف والمشاركة الفعالة لمواجهة هذا الخطر والوصول لحلول مبتكرة لذلك، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات جادة وإن كانت بسيطة، للتقليل من حدة تغير المناخ.

ومن جانبهم أعرب أعضاء فريق جمعية دليل الخير للتنمية على سعادتهم بحفاوة الاستقبال كما استعرضوا اهتماماتهم، ومواهبهم، واستعرض أعضاء الفريق المشروع المقدم وكذلك المواد المستخدمة، لتسجيله على منصة المبادرة.

مشروع مدينة الأحلام

وفي لفتة طيبة قررت إدارة مؤسسة دليل الخير للتنمية إهداء مشروع «مدينة الأحلام»، إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تضم كل الخدمات من التدوير باستخدام الخامات غير المستخدمة بأيادي مجموعة من أصحاب الهمم.