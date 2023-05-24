محافظ دمياط: تذليل العقبات للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة تعد نقلة نوعية وثقافية في تمكين المواطنين لتقديم مشروعات لها علاقة بحل مشكلات بيئية لتغير المناخ في مختلف المجالات والفئات التى تم تحديدها في معايير المسابقة، واستعرض المشروعات التى تقدمت في المرحلة الأولى في العام الماضي من محافظة دمياط والمحافظات الأخرى ومدى بساطتها إلا أنها مفيدة للبيئة ولها علاقة بالاستدامة مع بساطتها.

جاء ذلك خلال زيارة المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم، لمحافظة دمياط لعمل ندوة تعريفية للحث على المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة.

مد فترة باب المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وصرح السفير هشام بدر في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى مد فترة باب المشاركة في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى آخر يونيو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص للمبادرة http://www.sgg.eg، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المشاركين لاكتمال شروط ومعايير المبادرة التي من ضمنها أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وقائم بالفعل وله نتائج ملموسة على أرض الواقع ولابد أن يكون «أخضر» أي له علاقة بالبيئة و«ذكي» أي يتضمن مكون تكنولوجي

وأضاف أن هذه المرحلة تحظى بتسهيلات وتدريبات لن تكن متوفرة في العام الماضي وخاصة محافظة دمياط التى تعاونت مع جامعة حورس لمساعدة المواطنين في التسجيل وكيفية عمل مكون تكنولوجي يناسب المشروعات التي تقدمت.

محافظ دمياط: تدريبات أونلاين علي المشروعات الخضراء

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أطلق سلسلة تدريبات لكل فئة من فئات المبادرة «أون لاين»، عبر برنامج زووم بالتعاون مع أمازون وهيئة الأمم المتحدة للمرأة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمحاولة لتزييل العقبات وشرح كافة الشروط والمعايير لخطوات التسجيل لحث عدد أكبر من المواطنين اللذين لديهم مشروعات تنموية لها علاقة بالبيئة والاستدامة وتؤثر على الحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وتقليل أسبابها.

منال عوض: نطمح في مشاركة أبناء دمياط بالمبادرة بشكل كبير

وذكرت محافظ دمياط، أنها تطمح في مشاركة أبناء دمياط بشكل كبير وأن يكون لهم الفرصة في التوسيع في المشروعات كما حدث في الدورة الأولى للمبادرة في العام الماضي وتم تصعيد مشروع عزبة البرج ميناء خضراء ذكية الذي يعد من المشروعات التي سيكون لها أثر كبير على البيئة وخاصة البيئة الساحلية.

وأضافت أن الجميع له فرصة المشاركة والتمويل لتنفيذ المشروع وذلك بعد التقييم للمشروعات ومعرفة نوعية المشروعات التي تستحق التنفيذ.