جامعة المنوفية تستضيف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

استضاف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت عنوان«حلول مستدامة لمستقبل أفضل»، تحت إشراف الدكتور صبحي شرف ‏نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد الستار إمام عميد كلية الحقوق جامعة السادات ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمنوفية.تنفيذ المبادرة بمصر

حيث يتم تنفيذ المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تفاصيل ملف المبادرة

رحب الدكتور صبحي شرف بضيوف الندوة ونقل اليهم تحيات الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وأكد أن الجامعة تراعي دائما البعد البيئي عند تنفيذ المشروعات التنموية، وأن الطلاب شريك أساسي في تنفيذ هذه المبادرة وأن جامعة المنوفية أنشأت ملفات عديدة ضمن مبادرة جامعة صديقة للبيئة وجاري عمل أدلة إرشادية بذلك.

وأوضح صبحي شرف أن الجامعة تسعي لدعم الاستدامة وإعداد كفاءات مؤهلة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوفاء بمتطلبات الأطراف المجتمعية، وتطوير الإدارة المستدامة.

محاور الندوة بالمنوفية

وتناولت الندوة التعريف بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي يتم تنفيذها بالمحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وتقديم حلول مصرية لتحديات المناخ التي تساعد على التكيف والتخفيف من آثار المناخ والتي ناقشتها محاور مؤتمر COP27.

الاشتراك بالمبادرة الوطنية للمشروعات

تناولت الندوة شرح كيفية الاشتراك فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية لتعظيم الاستفادة من الموارد والحفاظ على البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين المرأة المصرية فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخي.

وتناولت الندوة التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg.