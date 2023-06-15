محافظ أسيوط: توريد 124 ألفا و122 طن قمح منذ بداية الموسم وحتى الآن

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 124 ألفا و122 طن قمح محلية منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم لـ28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع موزعة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيرا إلى تأكيد استلام الأقماح المطابقة للمواصفات، ووفقا للضوابط الموضوعة حتى انتهاء فترة أعمال التوريد، خاصة وأن الدولة لا تدخر جهدا بالاهتمام بالمزارعين.

زيادة نسب التوريد

ووجه محافظ أسيوط مسئولي التموين والزراعة بالتنسيق والتعاون لزيادة معدلات ونسب التوريد بالشون والصوامع، وتقديم أوجه الدعم للمزارعين والتسهيلات اللازمة، وتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد، طبقا لتصنيف الحيازة الزراعية والعمل على تحفيز المزارعين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي جرى حصادها.

وأشار إلى صرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة بكل الشون والصوامع، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات من مسئولي التموين لضبط الأقماح المحلية التي يقوم بعض المزارعين من أصحاب النفوس الضعيفة والمخالفين للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن بتداولها وعدم توريدها، على أن يجرى تحرير المحاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم.

الكميات الموردة

وأوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه جرى توريد 47474 طنا و709 كيلوجراما بشون البنك الزراعي المصري و21003 طن و344 كيلوجراما للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 40293 طن و344 كيلوجراما للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و3875 طنا و350 كيلوجراما، لشركة الوحدة لطحن الغلال و10901 طن و187 كيلوجراما إنتاج التقاوي /إرشاد، ليصل إجمالي ما جرى توريده حتى الآن إلى 124122 ألف طن و934 كيلوجراما.