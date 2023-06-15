العنتبلي: زيادة الأرصفة بالموانئ يخلق طرقا جديدة بين مصر وأفريقيا

أكد محمد العنتبلي، رئيس لجنة النقل واللوجيستك بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن تطوير الموانئ المصرية شهد طفرة قوية في السنوات الماضية، ويسهم ذلك بشكل أساسي في الاقتصاد المصري وتنمية الصادارت والواردات، عن طريق إنشاء أرصفة تداول الحاويات وتعميق الغاطس للأرصفة، الأمر الذي يزيد فرصة تردد المراكب ذات الحمولات الأعلى على الموانئ والأرصفة المصرية، والتي يتم توجيهها إلى الطريق المباشر سواء الصادر أو الوارد، مما يساعد على سهولة التداول ووصول البضائع في أقل وقت.

زيادة تجارة الترانزيت

وقال «العنتبلي»، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس، إن التطوير والاهتمام بإنشاء الأرصفة المجهزة والمزودة بالخدمات، تعمل على زيادة تجارة الترانزيت، التي تعتمد على البنية التحتية الجيدة والأرصفة، مما يدفع الدول والخطوط الملاحية الدولية إلى التوجه إلى استغلال واستخدام الأرصفة بالموانئ المصرية في تخزين الحاويات ترانزيت، مما يسهم في زيادة أرصدة العملة الصعبة، بالإضافة إلى سرعة تداول الصادرات والواردات، بما ينعكس على الاقتصاد بتحقيق معدلات نمو.

تردد عدد هائل من أنواع المراكب المختلفة

وتابع رئيس لجنة النقل واللوجيستك بجمعية رجال الأعمال الأفارقة أن تطوير الموانئ وزيادة عدد الأرصفة، يعمل على تردد عدد هائل من أنواع المراكب المختلفة، وخلق طرق جديدة بين مصر وأفريقيا، وأشار إلى أن كل هذا ينعكس على سوق العمل، من خلال خلق فرص العمل وتدريب العمالة، وهو ما يعود على الاقتصاد المصري أيضاً بشكل إيجابي.