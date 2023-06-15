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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني في القاهرة

كتب:

أميرة فكري
03:49 م | الخميس 15 يونيو 2023
صورة أرشيفية - امتحانات

صورة أرشيفية - امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني والمتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة. 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني 

- يوم الاثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ونصف والتربية الدينية من الساعة الثانية عشرة وحتى الواحدة ونصف ظهرا.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة صباحا، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة الحادية عشرة ونصف وحتى الثانية عشرة ونصف ظهرا.

- يوم الأربعاء 26 يوليو 2023: امتحان الهندسة من الساعة التاسعة وحتي الحادية عشر وامتحان التربية الفنية.

- يوم السبت 29 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة.

- يوم الأحد 30 يوليو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة.

- يوم الاثنين 1 اغسطس 2023: امتحان مادة العلوم من الساعة التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة.

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