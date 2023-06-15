جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني والمتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني

- يوم الاثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ونصف والتربية الدينية من الساعة الثانية عشرة وحتى الواحدة ونصف ظهرا.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة صباحا، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة الحادية عشرة ونصف وحتى الثانية عشرة ونصف ظهرا.

- يوم الأربعاء 26 يوليو 2023: امتحان الهندسة من الساعة التاسعة وحتي الحادية عشر وامتحان التربية الفنية.

- يوم السبت 29 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة.

- يوم الأحد 30 يوليو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة.

- يوم الاثنين 1 اغسطس 2023: امتحان مادة العلوم من الساعة التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة.