جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني في القاهرة
كتب:
أميرة فكري
03:49 م | الخميس 15 يونيو 2023
صورة أرشيفية - امتحانات
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني والمتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني
- يوم الاثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ونصف والتربية الدينية من الساعة الثانية عشرة وحتى الواحدة ونصف ظهرا.
- يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة صباحا، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة الحادية عشرة ونصف وحتى الثانية عشرة ونصف ظهرا.
- يوم الأربعاء 26 يوليو 2023: امتحان الهندسة من الساعة التاسعة وحتي الحادية عشر وامتحان التربية الفنية.
- يوم السبت 29 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة.
- يوم الأحد 30 يوليو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة.
- يوم الاثنين 1 اغسطس 2023: امتحان مادة العلوم من الساعة التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة.