«التعليم» تعلن موعد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أعلنت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «الابتدائي والإعدادي والثانوي» والشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أنّ الامتحانات تكون وفقاً للجداول المعلنة، والمقرر أن تبدأ يوم 15 يوليو 2023.

موعد امتحانات الابتدائية الدور الثاني

ويؤدي طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وما يعادلها، الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو المقبل.

أما طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي خلال الفترة من السبت 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو، والنقل الإعدادي المهني وما يعادله، خلال الفترة من الاثنين 24 يوليو وحتى الاثنين 1 أغسطس.

امتحانات المرحلة الثانوية

وحددت مديرية التعليم بالقاهرة، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية، خلال الفترة من الاثنين 24 يوليو حتى الاثنين 1 أغسطس، والنقل الثانوي العام وما يعادله خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الاثنين 1 أغسطس، والنقل الثانوي الفني وما يعادله من السبت 15 يوليو حتى الاثنين 1 أغسطس.