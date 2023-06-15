عدد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2023 المقالي وموضوعي.. «التعليم» توضح

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2023 وفقاً للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمقرر أن يؤديه الطلاب يوم الأحد 18 يونيو بلجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظا على صحة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

عدد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2023 الموضوعية والمقالية:

- 3 أسئلة مقالية: درجتان.

- سؤال مقالي: درجة واحدة.

- أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»: درجة واحدة بمجموع 32 درجة.

- أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»: درجتان.

- العدد الكلي للأسئلة المقالية: 4 أسئلة.

- العدد الكلي للأسئلة الموضوعية: 51 سؤالا.

- العدد الكلي لأسئلة امتحان اللغة العربية: 55 سؤالا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي نفس السياق، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد الأساسية للشعبتين العلمية والأدبية يوم الأحد وفقاً للجدول التالي:

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.